Lenovo IdeaPad 330S-14IKBR (81F400HTMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Lenovo heeft een uitrusting waarmee je ook zwaardere toepassingen mee kunt draaien. De quad core Intel i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD maken deze laptop snel genoeg voor intensief gebruik. Met zijn gewicht van 1,68 kilo is hij wel wat zwaar voor een laptop met een 14-inch scherm. De accuwerktijd is bijna 9 uur en dat is een prima score. We hebben deze laptop eind augustus gekocht bij Paradigit, voor €680.