Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F500P5MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch Lenovo IdeaPad weegt 1,8 kilo, wat nog net licht genoeg is om onderweg mee te nemen. Onder de motorkap zit een vrij krachtige Intel Core i5-processor en 8 GB werkgeheugen, waarmee de laptop ruim snel genoeg is voor de meeste gebruikers. De SSD is met een opslagcapaciteit van 256 GB net groot genoeg. De accuwerktijd is met ruim 7,5 uur best goed. Het schermpaneel heeft een prettige matte afwerking, waardoor je niet snel last hebt van lichtreflecties. De kwaliteit van het scherm valt dan weer wat tegen: vooral de kleur groen is te dominant aanwezig. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.