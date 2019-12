Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F500Y0MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van het Chinese merk Lenovo weegt 1,9 kilo en is daarmee redelijk licht, al zien we steeds meer laptops met dit schermformaat die nog lichter zijn. De laptop valt vooral op vanwege zijn zeer snelle opstarttijd van 7 seconden. Ook beschikt hij over een vlotte quad-core Intel i5-processor waarmee je ook zwaardere taken kunt uitvoeren. De ssd-opslag van 256 GB opslag is voldoende voor wie niet al te veeleisend is. De accuwerktijd van zo'n acht uur is vrij goed. De kwaliteit van het IPS-scherm is dankzij de redelijke kleurweergave en kijkhoeken beter dan dat van veel andere laptops in deze prijsklasse maar nog altijd vrij matig. Vooral de maximum helderheid is nog altijd erg laag. We hebben deze laptop voor €700 gekocht bij Informatique.