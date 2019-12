Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F50108MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330S-15IKB hebben we 10 december 2018 aangeschaft bij Coolblue voor 699 euro. Het is een laptop met een gewicht van maar 1,83 kilo en een 15 inch scherm. De i5-processor is best vlot en gecombineerd met de opslag van 128 GB ssd en 1 TB harde schijf maakt dit een laptop die voor veel toepassingen snel genoeg is. De accuwerktijd is ruim 7,5 uur en dat is ook best goed.