Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5017JMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330S-15IKB hebben we midden april 2019 gekocht voor 799 euro bij Coolblue. We zagen de laptop toen ook verkrijgbaar bij Megekko en Azerty, daarnaast werd de laptop ook gepromoot door Expert in hun folder. Deze laptop heeft een groot voordeel en dat is de ruime ssd. Deze meet 512 GB en dat zie je maar weinig terug in laptops van deze klasse. De accuwerktijd van deze laptop is tikt net geen vier uur aan.