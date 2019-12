Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F5019PMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo is een interessante keuze als je niet zo veeleisend bent. De moderne Intel Core i3-processor is net vlot genoeg voor de basistaken en de SSD van 256 GB is net groot genoeg voor de meeste gebruikers. Hoewel de laptop met een gewicht van 1,72 kilo niet zwaar is, is hij niet geschikt voor gebruik onderweg. Daarvoor is de accuduur van 4,5 uur niet goed genoeg. We hebben deze laptop eind augustus gekocht bij Megekko, voor €520.