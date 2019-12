Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F501BDMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330S-15IKB hebben we begin mei 2019 gekocht bij Expert voor 466 euro. De laptop werd gepromoot als Moederdagcadeau. De Lenovo was op dat moment ook te koop bij Megekko en Azerty. Hij heeft een wat oudere processor aan boord, maar deze wordt bijgestaan door een 256 GB ssd. Hierdoor is hij toch snel genoeg als je niet al te veeleisend bent. Het gewicht van deze 15 inch laptop valt mee: 1,83 kilo. De werktijd op de accu is net geen 5,5 uur. Het scherm van deze laptop is helaas geen topper.