Lenovo IdeaPad 330S-15IKB (81F501DXMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Lenovo heeft een Intel Core i3 aan boord en een 128 GB SSD. Dat is net genoeg als je niet veeleisend bent, maar wel zul je waarschijnlijk tegen de beperkte capaciteit van de SSD aanlopen. Het werkgeheugen van 4 GB is ook vrij krap maar dat kun je uitbreiden naar 12 GB. De acccuwerktijd valt erg tegen: net iets meer dan vier uur. We hebben deze laptop eind augustus gekocht bij Expert voor €450.