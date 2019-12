Lenovo IdeaPad 500-15ISK (80NT00LMMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een 15,6 inch scherm en een gewicht van minder dan 2kg. Pluspunt is de krachtige processor en de 8 GB aan werkgeheugen. De schijf is een hybride schijf die vlotter is dan een normale harde schijf. Een ander voordeel is de hoge resolutie van het scherm (Full HD).