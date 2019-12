Lenovo IdeaPad 500S-14ISK (80Q3007LMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 500S-14ISK bezit over een snelle Core i7-processor en een vlotte SSD. Ook is er een Nvidia grafische processor ingebouwd, maar die is zo traag dat hij geen toevoegde waarde heeft. De combinatie van SSD en snelle processor maakt het wel een snelle laptop, maar de kwaliteit van het scherm valt tegen.