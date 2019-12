Lenovo IdeaPad 500S-14ISK (80Q300CBMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 500S-14ISK (80Q300CBMH) is één van de weinige laptops die te koop is bij de ANWB. Hij is op 20-2-2017 ingekocht bij paradigit.nl en was op dat moment ook verkrijgbaar bij BCC, MediaMarkt, Bol.com, 4Launch en Electronic Partner. Het is een compacte en lichte 14-inch laptop (1,53 kilo) die wordt aangedreven door een Core i3-processor en een 256 GB SSD. Dat is voldoende ruimte voor veel gebruikers, maar het houdt niet over. De werktijd op de accu valt erg tegen. Om onderdelen te kunnen vervangen moet je de onderkant van de laptop openschroeven, hiervoor verwijder je 9 schroeven en wrik je de kap los. Daarna zie je de accu, de SSD, het geheugen en de wifi-adapter. Het geheugen zit vastgesoldeerd en kun je niet vervangen. De accu haal je los door het verwijderen van 2 extra schroeven waarna je hem kan loskoppelen en wegtrekken. Voor de SSD verwijder je 3 schroeven, plus nog eens 4 voor het omhulsel (bracket). En de wifi-module zit vast met 1 schroef.