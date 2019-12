Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 510-15ISK (80SR00HHMH) is eind oktober 2016 aangeschaft bij MediaMarkt. Op dat moment leek de laptop daar exclusief verkrijgbaar. Het is een vlotte laptop met een relatief snelle Core i5-processor. Ook de opslag is snel. Dat komt door de ingebouwde 256 GB grote SSD. Hierdoor is het totale systeem lekker vlot. Pluspunt is ook het matte scherm met een scherpe Full HD-resolutie.