De Lenovo IdeaPad 510S-14IKB (80UV0073MH) is op 26 mei 2017 gekocht bij MediaMarkt. De laptop was toen ook te koop bij 4Launch, MyCom en alleen op 9 augustus 2017 bij iBood. Hij is vrij snel dankzij de 256 GB SSD en de Core i5-processor. Het 14 inch scherm maakt hem iets compacter dan een standaard laptop waardoor je hem makkelijker kan meenemen. Je moet de laptop openschroeven om onderdelen te kunnen vervangen, hiervoor verwijder je 10 schroefjes en dan moet je de kap nog loswrikken. Het werkgeheugen is jammer genoeg vastgesoldeerd. Gelukkig zijn de accu, SSD en wifi-module wel vervangbaar.