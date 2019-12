Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL00N7MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop heeft een verouderde Intel Core i5-processor, maar is snel genoeg voor de meeste gebruikers. De SSD van 256GB geeft de laptop een snelle opstarttijd en biedt voldoende opslagruimte, mits je geen grote verzameling bestanden hebt. De accuduur valt helaas enorm tegen: binnen vier uur is hij leeg. We kochten deze laptop op 5 april in bij bol.com, voor een prijs van €650. Op dat moment was bol.com de enige aanbieder.