Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF00HNMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520-15IKB beschikt over een zeer vlotte i7-processor met vier rekenkernen. Hij weegt minder dan 2 kilo. Dat is best weinig voor een laptop met een 15 inch scherm. De ssd is 256 GB groot, dat is voldoende als je niet al te veeleisend bent. De accuwerktijd is slechts 4,5 uur. Dat is weinig voor een moderne laptop. Ook is er een Nvidia MX150 ingebouwd, dat is een videokaart die niet erg potent is en maar beperkte meerwaarde ten opzichte van een standaard Intel grafische chip. We hebben deze Lenovo geleend van Bol.com. Op 21 december was de verkoopprijs daar 729 euro.