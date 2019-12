Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520-15IKBR (81BF006UMH) kochten we 25 januari bij MediaMarkt voor net geen 620 euro. De laptop heeft een vlotte i5-processor van de laatste generatie tot zijn beschikking met vier kernen. Het gewicht is maar 2,1 kilo en dat maakt hem redelijk makkelijk mee te nemen. Inloggen gaat eenvoudig via een vingerafdrukscanner. Minpunt is de opslagruimte die maar 128 GB groot is en dat betekent dat de schijf snel vol is. Hij werkt zo'n zes uur op de accu. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd. Accu, opslag en wifi-chip zijn vervangbaar door de laptop te openen, maar hiervoor moet je maar liefst 17 schroeven verwijderen en de kap lostrekken.