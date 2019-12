Lenovo IdeaPad 520-15IKBR (81BF008MMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520-15IKBR kochten we op 9 juli 2018 bij Coolblue voor 629 euro. De laptop was op dat moment alleen bij Coolblue verkrijgbaar. Het is een 2 kilo zware 15,6 inch laptop met een vlotte, moderne i5-processor aan boord. Het 8 GB werkgeheugen zorgt voor voldoende ruimte om meerdere programma's tegelijk te gebruiken. De 256 GB ssd is ook voldoende groot. De accuwerktijd is zes uur.