Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520-15IKBR (81BF00G8MH) hebben we halverwege mei 2018 voor 752,15 euro gekocht bij Expert. We zagen de laptop in geen andere shop liggen. Het is een laptop met op het oog prima specificaties. De i5-processor is lekker snel, de nvidia grafische processor valt een beetje tegen en voegt minder toe dan je zou verwachten. De opslag is in handen van een ssd en een harde schijf: 128 GB en een 1 TB harde schijf. De werktijd is met net iets meer dan zes uur redelijk te noemen. Accu, werkgeheugen, opslag en wifi-module zijn te vervangen wanneer je de onderkant van de laptop loshaalt door 13 schroeven los te draaien en de behuizing open te wrikken.