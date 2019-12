Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520s-14IKB (80X2002RMH) Grijs is een compacte laptop met een 14 inch schem en een gewicht van maar 1,44 kilo. Daardoor is hij makkelijk mee te nemen. De i5-processor en SSD maken hem best vlot. De accuwerktijd is net iets meer dan vier uur en dat is niet veel en extra jammer wanneer je hem als reislaptop gebruikt. De accu, de SSD en de wifi-module zijn vervangbaar, maar dat is enkel mogelijk na het verwijderen van de onderplaat die vast zit met 13 schroeven. Na het openmaken van de laptop zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd. De laptop is ook verkrijgbaar in de kleuren brons en goud.