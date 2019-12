Lenovo IdeaPad 520S-14IKB (81BL005SMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520S-14IKB is voor 749 euro ingekocht bij MediaMarkt. Dat gebeurde op 27 november 2017 en op dat moment zagen we de laptop in geen enkele andere winkel liggen. Het is een compacte laptop met een gewicht van maar 1,5 kilo. Pluspunt is de snelle quad-core processor die het samen met de 256 GB SSD tot een vlotte laptop maakt. Werkgeheugen, opslag en wifi-adapter zijn niet zelf te vervangen, alles zit vastgesoldeerd. De accu kun je wel vervangen, maar dan moet wel de laptop open. Dit kun je doen door 10 schroeven los te draaien en de kap open te wrikken.