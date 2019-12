Lenovo IdeaPad 530S-14IKB (81EU00CEMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop heeft als grote voordeel de snelle Intel Core i7-procesor die in combinatie met de 256 GB SSD voor een vlotte gebruikservaring zorgt. Ook weegt hij maar 1,54 kilo, waardoor je hem eenvoudig meeneemt. Minpunt is de Nvidia MX150: deze videokaart biedt maar weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de Intel HD Graphics in de meeste andere laptops. De accuwerktijd is met bijna acht uur redelijk goed. We hebben deze laptop voor €900 ingekocht bij Mediamarkt.