Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (81EV0070MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo heeft een vlotte Intel Core i5-procesor tot zijn beschikking en is daarmee ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast beschikt hij over een MX150-videochip van Nvidia, maar daar heb je als gebruiker weinig aan. Deze gpu is namelijk te traag voor het draaien van moderne games. De SSD-opslag is met 256 GB niet heel groot, maar voldoende voor wie geen grote verzamelingen aan programma's en bestanden heeft. Dankzij de accuduur van ongeveer 8 uur is de laptop ook onderweg goed bruikbaar. We hebben deze laptop voor €800 gekocht bij Coolblue.