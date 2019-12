Lenovo IdeaPad 530S-15IKB (81EV00DQMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze vlotte laptop heeft een snelle quad core Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en een ruimte 512 GB SSD. Deze combinatie maakt het een interessante machine als je een snelle laptop zoekt. Een ander voordeel is het lage gewicht: 1,7 kilo is erg weinig voor een model met een 15-inch scherm. De accuwerktijd van 8,5 uur is ook prima. Er zit ook een losse GeForce MX150-videokaart in de laptop. Dat klinkt misschien indrukwekkend, maar deze chip is niet krachtig genoeg voor het spelen van moderne games. We hebben deze laptop voor €800 gekocht bij Expert.