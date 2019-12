Lenovo IdeaPad 530S-15IKB Grijs (81EV005VMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 530S-15IKB hebben we eind juli 2018 ingekocht bij MediaMarkt voor 899 euro. Het pluspunt van deze laptop met een gewicht van 1,9 kilo is de quad-core i7-processor. Die is best snel. Hij wordt gecombineerd met een 256 GB ssd en dat is net voldoende. Ook is er een Geforce MX 150 grafische processor aan boord. Leuk voor het stickertje, maar veel prestatievoordeel bij het spelen van games levert het niet op. De accuwerktijd is zeven uur en dat is redelijk. Door tien schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.