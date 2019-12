Lenovo IdeaPad 710S-13ISK (80SW006AMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 710S-13ISK (80SW006AMH) was op 2 juni 2017 een iBood.com-dagaanbieding. Op diezelfde datum is de laptop ingekocht bij Coolblue en hij was toen o.a. verkrijgbaar bij MediaMarkt, Bol.com, Paradigit en BCC. Het is een luxe laptop met een 13,3 inch scherm en een gewicht van slechts 1,08 kilo, ideaal voor wie veel onderweg is. Hij is daarnaast behoorlijk snel dankzij de Core i7-processor en 256 GB SSD. Om onderdelen te vervangen is het nodig om de onderkant open te maken, dat doe je door 9 schroeven los te draaien en de kap los te wrikken. Daarna zie je de accu, de SSD, het geheugen en de wifi-module. Voor de accu verwijder je nogmaals 5 schroeven, voor de SSD 1 schroef en idem voor de wifi-module. Het geheugen is niet te vervangen of te vergroten want dat zit vastgesoldeerd.