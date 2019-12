Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB (80W30058MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB is eind mei 2017 gekocht bij MediaMarkt en we zagen de laptop toen ook liggen in de webshops 4Launch en Alternate. Het is een compacte laptop met een gewicht van slechts 1,3 kilo. Hij is daardoor makkelijk mee te nemen. De combinatie van een Core i5-processor, 8 GB geheugen en een 256 GB SSD maken hem daarnaast best vlot en ook geschikt voor zwaarder werk.