Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 720s-13ARR (81BR0028MH) hebben we geleend van fabrikant Lenovo. Op 9 maart 2018 was de laptop alleen te koop bij Coolblue voor 999 euro. Hij weegt maar 1,11 kilo maar is voorzien van een Ryzen 7-chip. Die is heel erg snel, maar kan zijn vleugels niet uitslaan vanwege de slanke behuizing en is dus minder snel dan mogelijk zou zijn met een betere koeling. De combinatie met een 256 GB SSD maakt hem vlot. De accuwerktijd is 6,5 uur. De schermprestaties van deze laptop van Lenovo zijn niet van topniveau. We hadden graag wat beters gezien.