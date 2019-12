Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 720S-14IKB (81BD003YMH) hebben we geleend van fabrikant Lenovo. Op 9 maart 2018 was de laptop exclusief verkrijgbaar bij 4Launch voor 969 euro. Een lichte laptop van maar 1,5 kilo met een vlotte i5 aan boord en een 256 GB ssd. Dat maakt hem lekker vlot. Ook is er zelfs een losse grafische processor ingebouwd. Die is niet zo heel erg snel en voegt eigenlijk weinig toe. Deze laptop werkt bijna 10,5 uur op een accu en dat is ontzettend goed. Het scherm is goed, maar valt voor een laptop van bijna 1000 euro een beetje tegen.