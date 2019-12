Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad C340-15IWL (81N5005RMH) hebben we geleend van Coolblue, waar hij rond de 1000 euro kost. Van deze laptop zijn er op het moment van schrijven nog slechts 10 beschikbaar. Deze 15 inch laptop is best zwaar. Wel heeft hij een snelle i7-processor en een 512 GB grote SSD. Daarnaast heeft Lenovo een 1000 GB HDD ingebouwd, waardoor je niet snel in opslagruimte tekort komt. Tijdens onze labtest zijn o.a. de schermkwaliteit en de accuduur gemeten. Ook is de repareerbaarheid onder de loep genomen. Wil je hier meer over lezen? Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.