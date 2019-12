Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad C340-15IWL (81N5005UMH) lijkt op het eerste oog interessant als je niet al te veeleisend bent. De i3-processor is namelijk net snel genoeg, maar de ssd kan een spelbreker zijn. Hij geeft slechts 128 GB opslagruimte waardoor je al snel een externe harde schijf nodig hebt. We hebben de laptop geleend van Lenovo en op 12 augustus is hij verkrijgbaar bij o.a. Coolblue voor 599 euro.