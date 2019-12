Lenovo IdeaPad Flex 10 (59405495)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte mini laptop. Handig is dat het scherm gedraaid kan worden, waardoor het apparaat als een tentje voor u gezet kan worden. Helaas is hij heel erg traag, dat komt door de langzame processor en ook valt de werktijd op de accu heel erg tegen. Zelfs als hij rustig gebruikt wordt is het na net meer dan 3 uur tijd om opnieuw opgeladen te worden. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,