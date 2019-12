Lenovo IdeaPad Flex 14 (59400849)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere laptop. Het is een soort tusenvorm tussen een laptop en een bureaucomputer. Het scherm kan namelijk bijna helemaal omgeklapt worden waarna het aan de voorkant komt te staan, prettig voor touch. De specificaties zijn bijzonder. De processor is niet snel, maar hij wordt gecombineerd met een zogenaamde hybride harde schijf. Dat is een combinatie van een harde schijf en een SSD-versneller. Dat maakt deze laptop vlotter dan een gemiddelde laptop met deze specificates. Het gewicht is ook relatief laag: 1,88 kilo.