Lenovo IdeaPad Flex 14D (59415055)

Een bijzondere laptop: het scherm kan omgeklapt worden, net iets verder dan je gewend bent. Daardoor kan het scherm ook als een soort videoscherm worden gebruikt. Handig bij het gebruik van het aanraakscherm of bij het kijken van een film. Hij kan niet helemaal doorklappen waardoor de Flex 14D niet als tablet gebruikt kan worden. De AMD A4-processor is niet zo snel, maar doordat deze laptop uitgerust is met een zogenaamde SSHD: een combinatie tussen een snelle SSD en een 500 GB harde schijf is hij wel wat vlotter dan de meeste laptops met een dergelijke processor aan boord.