Lenovo IdeaPad Flex 2 14-00877 (59431886)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een leuke laptop met een gewicht van 1,9 kilo. Hij is voorzien van een draaibaar scherm, wat niet helemaal rond kan, maar je kunt hem wel als tentje voor u op tafel zetten. Het scherm is erg mooi en biedt een prima kijkhoek. Het is gebaseerd op IPS-techniek, net als bij veel tablets en telefoons. Pluspunt is ook de Full HD-resolutie. De Core i3-processor biedt voldoende prestaties. De harde schijf is 500 GB groot en niet zo snel. De werktijd op de accu (net geen 4 uur) valt tegen.