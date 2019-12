Lenovo IdeaPad G50-45 (80E30170NX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD A6-processor klinkt krachtig, maar in de praktijk vallen de prestaties best tegen. Deze 15,6 inch laptop is voorzien van een relatief grote harde schijf: 1 TB (1000 GB). Dat is wellicht nog het meest opvallende onderdeel van deze laptop. Hij heeft verder een 15,6 inch scherm en 6 GB werkgeheugen. Van dat werkgeheugen is maar 5 GB daadwerkelijk bruikbaar, de rest van het geheugen wordt door de grafische techniek van de laptop gebruikt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,