Lenovo IdeaPad G50-70 (59427077)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop die vooral opvalt vanwege de snelle Core i7 dual-core processor. Het is dus niet de nog snellere quad-core variant. Verder is er een 500 GB harde schijf, een standaard 15,6 inch scherm en dvd-brander ingebouwd. De werktijd op de accu is slechts 4 uur en dat valt tegen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,