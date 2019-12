Lenovo IdeaPad G50-70 (59438790)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een Core i3-processor die voldoende prestaties biedt. Jammer is wel dat er een gewone harde schijf met een capaciteit van 500 GB is ingebouwd. Hij is dus niet extreem snel. Daarnaast heeft hij heeft een dvd-brander en een 'standaard' 15,6 inch scherm met een 1366x768-resolutie en glanzende afwerking. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,