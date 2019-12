Lenovo IdeaPad G500-01285

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige laptop met relatieg goede prestaties. Het is geen snelheidsmonster, maar voor de meeste taken behalve nieuwe games spelen voldoet deze laptop. De werktijd op de accu is met 6,5 uur bij rustig gebruik best goed, de harde schijf met 500 GB voldoende en ook het keyboard valt niet tegen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,