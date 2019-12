Lenovo IdeaPad G500s-00739

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een vrij standaard configuratie. De Core i5 zorgt voor prima prestaties. Maar de GeForce GT 720M grafische kaart is eigenlijk net te traag om om goed op deze computer te kunnen gamen. De behuizing voelt op bepaalde punten zwak aan, opvallend is dat de speakers van deze laptop beter dan gemiddeld in deze klasse zijn. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,