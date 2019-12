Lenovo IdeaPad G70-70 (80HW003ENX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse 17,3 inch laptop en 2,82 kilo zwaar. Vooral geschikt voor gebruik in en om het huis. De Celeron processor is niet zo heel erg snel. Dat maakt hem eigenlijk alleen geschikt voor heel simpele en eenvoudige taken. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,