Lenovo IdeaPad G70-70 (80HW007LNX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met een gewicht van net geen 2.8 kg. Dankzij het 17 inch scherm is dit een laptop die vooral bedoeld is voor gebruik thuiis. De prestaties zijn redelijk dankzij de Core i3-processor en de 500 GB harde schijf is voldoende groot. Voordeel is dat deze laptop eenvoudig te openen is en eenvoudig te upgraden is. De werktijd op de accu is best goed: net geen 7 uur. Niet slecht voor een letterlijk zware laptop.