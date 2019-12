Lenovo IdeaPad G700 (59376408)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een laptop met een ruim 17,3 inch scherm. Het gewicht van 2,82 kilo en het grote scherm maakt dat hij wat minder geschikt is om veel meegenomen te worden. De prestataties van het systeem zijn vrij goed voor algemeen gebruik: dankzij de Intel Core i5-processor. Er is geen extra grafische processor geplaatst, dus voor games is hij minder geschikt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,