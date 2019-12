Lenovo IdeaPad G710-3550M (59431361)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

2,78 kilo zwaar is deze 17,3 inch laptop van Lenovo. De processor is een Pentium 3550M en die is best vlot voor een processor met deze naam. De 500 GB harde schijf is voldoende groot en de laptop heeft ook een dvd-brander. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,