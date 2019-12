Lenovo IdeaPad G710 (59433171)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad G710 heeft een bijzondere processor: de Pentium 3550M. Dat is een afgeleide van een moderne Core-processor van Intel en daarom biedt hij vrij goede prestaties. Zeker in vergelijk met soortgenoten die van andere Pentiums zijn voorzien. Het 17,3 inch scherm is groot en dat is vooral handig als je hem als een vervanger van een desktop gebruikt. De harde schijf biedt 1 TB (1000 GB) ruimte, maar is helaas niet zo snel. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,