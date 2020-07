Lenovo IdeaPad Gaming 3 (81Y40043MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6-inch laptop van Lenovo weegt 2,08 kilo. De opslagruimte is 512 GB, dat is voor nagenoeg iedereen genoeg. Hij start erg snel op. De processor van dit apparaat is een Intel Core i7 10750H. Dat is een Intel Core i7 10750H chip. Word lid of log in om onze oordelen over snelheid, scherm, accuduur, toetsenbord, touchpad en meer te bekijken.