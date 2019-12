Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad L340-15API (81LW005QMH) is lekker snel. Dat komt door de nieuwe, snelle AMD Ryzen-processor in combinatie met het 16 GB grote geheugen. Ideaal als je veel en zware toepassingen gebruikt. De ssd is met een capaciteit van 256 GB (voor veel mensen) net groot genoeg. We hebben deze laptop geleend van Paradigit en daar is hij op 12 augustus verkrijgbaar voor 599 euro.