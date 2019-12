Lenovo IdeaPad L340-15IRH (81LK0092MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad L340-15IRH is een snelle laptop met als voornaamste nadeel dat hij meer dan 2 kilo weegt. Onder de motorkap snort een snelle 6-core i7-processor en een GTX1650 grafische kaart. Daardoor kan de laptop overweg met zware software en moderne games. Ook is er een harde schijf en ssd aan boord: goed voor 1256 GB opslag en dus voldoende ruimte voor je software, games en bestanden. De accuwerktijd is tegen de acht uur en dat is goed.