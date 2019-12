Lenovo IdeaPad L340-17IRH (81LL0039MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad beschikt over een erg vlotte Intel Core i5-processsor en een Nvidia GTX1050 grafische chip, waarmee hij snel genoeg is om moderne games mee te spelen. De opslag is 256 GB en dat is in de praktijk al snel te klein. Daar kun je maar een paar games op kwijt. De accuwerktijd is net geen zes uur en dat is net voldoende. Het scherm van deze laptop scoort erg goed. Log in of word lid om te zien waar dat aan ligt.