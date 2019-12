Lenovo IdeaPad L340-17IRH (81LL003BMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad biedt dankzij de GTX 1650 grafische processor prima game-prestaties. De Intel Core i7-processor en 16 GB geheugen maken hem daarnaast ook geschikt voor zware toepassingen. Met de opslag van een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf heb je voldoende opslag tot je beschikking. De accuwerktijd is 6,5 uur en dat is goed voor een laptop uit deze klasse. Ook het scherm bevalt goed. Log in of word lid om te zien waarom.