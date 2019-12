Lenovo IdeaPad L340-17IWL (81M0004TMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17 inch laptop weegt 2,35 kilo en is vooral bedoeld voor gebruik op 1 plek. Hij is voorzien van een Intel Core i5, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB ssd. Dat is een vlotte combinatie en maakt hem geschikt voor de meeste gebruikers. De laptop heeft een optisch station waarmee je bijvoorbeeld films vanaf dvd kunt afspelen. Dat is tegenwoordig een zeldzame eigenschap. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.